Saint-Clément Yonne EUR L’association Danse Club Clémentin organise deux soirées “Portes ouvertes” pour l’initiation et la découverte de différentes sortes de danses de loisir : Country, Salsa, Rock, Danses de salon …

Ces deux soirées seront suivies d’un pot d’accueil (entrée libre).

