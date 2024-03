Portes ouvertes du Conservatoire Antenne du conservatoire Pau, mercredi 19 juin 2024.

Venez découvrir la richesse des enseignements du Conservatoire en musique, danse et théâtre. Toute l’équipe artistique et pédagogique est à

votre disposition pour répondre à vos questions et vous donner envie, que vous soyez élève ou simplement curieux, de (re)venir dans nos murs.

Plusieurs propositions artistiques ponctuent cette après-midi de découvertes. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-19 14:00:00

fin : 2024-06-19

Antenne du conservatoire 6 Rue Bargoin

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

