Redon Ille-et-Vilaine C’est bientôt la reprise, c’est le moment de ressortir vos instruments.

Le Conservatoire Le 7 accueille les enfants (dès 4 ans), les adolescents et les adultes pour faire découvrir ou redécouvrir leur proposition musicale : orchestres, ensembles, cours instrumentaux et vocaux. Passe sanitaire obligatoire pour les personnes majeures.

