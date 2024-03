Portes ouvertes du Conservatoire botanique national de Bailleul Conservatoire botanique national de Bailleul Bailleul, dimanche 2 juin 2024.

Portes ouvertes du Conservatoire botanique national de Bailleul Le Conservatoire botanique national de Bailleul ouvre ses portes pour une journée exceptionnelle sous le signe des plantes sauvages ! Dimanche 2 juin, 10h00

Début : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Le Conservatoire botanique national de Bailleul ouvre ses portes pour une journée exceptionnelle sous le signe des plantes sauvages !

Au programme, visites guidées toute la journée de nos jardins par les salariés du Conservatoire, marché local (petite restauration sur place), stands, animations. Suivez nos actualités pour connaître en détail le programme (à venir).

Association dont le but est de préserver la flore sauvage du Nord-Ouest de la France (Hauts-de-France et territoire haut-normand).

Un site naturel de 25 hectares, deux jardins pédagogiques avec plus de 1000 espèces de plantes.

Le jardin de plantes sauvages permet à tous de mieux connaître la flore sauvage régionale, les milieux de vie des plantes et de comprendre l’importance de la conservation de ce patrimoine, ainsi que l’histoire et l’origine des plantes utiles. Il y a aussi un jardin médicinal, où les plantes sont organisées selon leurs biotopes et leurs origines géographique diverses. La plupart sont des espèces sauvages. A25: sortie Bailleul puis suivre le fléchage depuis le centre-ville / TER ligne 8: la gare est à 4km du Conservatoire

© Christophe Blondel