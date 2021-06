Villeneuve-d'Ascq Centre nautique Babylone Nord, Villeneuve-d'Ascq Portes ouvertes du club Villeneuve d’Ascq Triathlon Centre nautique Babylone Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Centre nautique Babylone, le mercredi 23 juin à 14:00

### Plus d’infos sur le club : * [http://www.vatriathlon.com/](http://www.vatriathlon.com/) * Facebook : @villeneuvedascqtriathlon ### Renseignements : * mail : [villeneuvedascqtriathlon@gmail.com](mailto:villeneuvedascqtriathlon@gmail.com) * tél. 07 56 00 86 50

Entrée libre

Intéressés par le triathlon ? Le VATRI organise une journée portes ouvertes mercredi 23 juin à 14h au centre nautique Babylone pour faire connaître le club et ses activités aux jeunes de 6 – 18 ans. Centre nautique Babylone 2 Rue du Podium 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

2021-06-23T14:00:00 2021-06-23T18:00:00

