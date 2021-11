Pithiviers Pithiviers Pithiviers Portes ouvertes du Club les Torchons de Paul Pithiviers Pithiviers Catégorie d’évènement: Pithiviers

Portes ouvertes du Club les Torchons de Paul Pithiviers, 20 novembre 2021, Pithiviers. Portes ouvertes du Club les Torchons de Paul

Pithiviers, le samedi 20 novembre à 13:00

Venez découvrir le Club Torchons et lancez vous dans le DIY. Rencontrez les intervenants, échnagez avec eux et découvrez le planning des ateliers 2022. Une collation vous sera offerte. Pour l’occasion, bénéficiez de -10% de réduction sur les abonnements ! Portes ouvertes du Club les Torchons de Paul Pithiviers Office de Tourisme du Grand Pithiverais , 1 mail ouest, Pithiviers Pithiviers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T13:00:00 2021-11-20T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Pithiviers Autres Lieu Pithiviers Adresse Office de Tourisme du Grand Pithiverais , 1 mail ouest, Pithiviers Ville Pithiviers lieuville Pithiviers Pithiviers