Luneray Luneray Luneray, Seine-Maritime Portes ouvertes du club des jeunes Luneray Luneray Catégories d’évènement: Luneray

Seine-Maritime

Portes ouvertes du club des jeunes Luneray, 4 septembre 2021, Luneray. Portes ouvertes du club des jeunes 2021-09-04 14:00:00 – 2021-09-04 18:00:00

Luneray Seine-Maritime Luneray Le Club des Jeunes de Luneray organise sa journée portes-ouvertes le samedi 4 Septembre de 14 heures à 18 heures. Celles-ci auront lieu dans le gymnase de Luneray. Les 24 sections seront présentes et prendront les adhésions pour la saison 2021/2022. Pass sanitaire obligatoire Le Club des Jeunes de Luneray organise sa journée portes-ouvertes le samedi 4 Septembre de 14 heures à 18 heures. Celles-ci auront lieu dans le gymnase de Luneray. Les 24 sections seront présentes et prendront les adhésions pour la saison 2021/2022… cdjluneray@gmail.com +33 9 54 61 53 21 Le Club des Jeunes de Luneray organise sa journée portes-ouvertes le samedi 4 Septembre de 14 heures à 18 heures. Celles-ci auront lieu dans le gymnase de Luneray. Les 24 sections seront présentes et prendront les adhésions pour la saison 2021/2022. Pass sanitaire obligatoire dernière mise à jour : 2021-08-29 par

Détails Catégories d’évènement: Luneray, Seine-Maritime Autres Lieu Luneray Adresse Ville Luneray lieuville 49.8309#0.923