Portes ouvertes du club d’échecs Montignac-de-Lauzun, 21 novembre 2021, Montignac-de-Lauzun.

Portes ouvertes du club d’échecs Montignac-de-Lauzun

2021-11-21 12:30:00 – 2021-11-21 16:00:00

Montignac-de-Lauzun Lot-et-Garonne Montignac-de-Lauzun

Le club d’échecs de Guyenne vous invite à une journée portes ouvertes !

Une journée pour tous ceux qui souhaitent commencer à jouer aux échecs, ou qui n’ont pas joué depuis longtemps, novices ou joueurs avertis, et de tout âge !

Les échecs, reconnus comme un sport, ont de nombreux avantages cognitifs, y compris la capacité d’améliorer votre intelligence, empathie, mémoire, mais aussi vos compétences en planification et en résolution de problèmes ainsi que vos capacités créatives. Beaucoup d’avantages !

Anglais et français parlés.

+33 7 80 79 05 69

Montignac-de-Lauzun

