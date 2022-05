Portes ouvertes du club canin briarois Terrain du club canin briarois Briare Catégorie d’évènement: Briare

Portes ouvertes du club canin briarois Terrain du club canin briarois, 12 juin 2022, Briare. Portes ouvertes du club canin briarois

Terrain du club canin briarois, le dimanche 12 juin à 10:00

Le Club canin briarois vous accueille lors des portes ouvertes du 12 juin à partir de 10 h sur leur terrain où vous pourrez faire une séance d’éducation ou d’agility. Au programme : démonstation, divers stands soins et bien-être du chien, Fleurs de Bach, magnétisme, soins énergétiques, ostéopathe et communication animale. Ouvert aux adhérents et non ahérents. Buvette et petite restauration. Tombola : toutes les enveloppes sont gagantes. Portes ouvertes au club canin briarois. Terrain du club canin briarois Rue de Bois-Curé, Briare Briare

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-12T10:00:00 2022-06-12T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Briare Autres Lieu Terrain du club canin briarois Adresse Rue de Bois-Curé, Briare Ville Briare lieuville Terrain du club canin briarois Briare

Terrain du club canin briarois Briare https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/briare/

Portes ouvertes du club canin briarois Terrain du club canin briarois 2022-06-12 was last modified: by Portes ouvertes du club canin briarois Terrain du club canin briarois Terrain du club canin briarois 12 juin 2022 Briare Terrain du club canin briarois Briare

Briare