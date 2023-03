Portes Ouvertes du Club Aïkido Gymnase Municipal de Die Die Catégories d’Évènement: Die

Drôme

Portes Ouvertes du Club Aïkido Gymnase Municipal de Die, 15 mars 2023, Die

2023-03-15 10:00:00 – 2023-03-15 12:30:00

Gymnase Municipal de Die Dojo municipal

Die

Drôme A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes.

L’Aïkikaï Du Diois vous invite à venir essayer l’Aïkido, un art martial pour tous et toutes. contact@aikikai-du-diois.org +33 7 67 10 26 50 https://aikikai-du-diois.org/ Gymnase Municipal de Die Dojo municipal Die

