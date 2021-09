Paris Association Réseau Picpus île de France, Paris Portes Ouvertes du Choeur Picpus’inging Association Réseau Picpus Paris Catégories d’évènement: île de France

Date et horaire exacts : Du 16 au 30 septembre 2021

jeudi de 19h30 à 22h

gratuit

Le Choeur Picpus’inging recrute ! Tu cherches une activité sympa à faire à Paris le jeudi soir ? Viens découvrir Picpus’inging ! Picpus’inging est un chœur amateur composé d’une quarantaine de choristes, entre 20 et 40 ans, dynamiques et motivés ! Tu n’es pas un pro en solfège? Pas de panique ! Il suffit juste d’avoir une bonne oreille ! Notre seule exigence : l’assiduité ! Comment nous rencontrer ? Nous t’attendons les jeudi 16, 23 et 30 septembre 2021 au 37, rue de Picpus – Paris 12ème ! Rdv à 19h30 pour un temps d’échanges avec Chloé, notre chef de chœur 20h-22h : tu assisteras à la répétition suivie du traditionnel apéro : ambiance garantie ! Le répertoire du Choeur : nous chantons des chants traditionnels du Monde, de Buenos Aires à Bucarest en passant par Auckland ou Madagascar ! https://www.reseau-picpus.com/ Animations -> Atelier / Cours Association Réseau Picpus 37, rue de Picpus Paris 75012

