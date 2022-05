Portes Ouvertes du Château Lanessan Cussac-Fort-Médoc Cussac-Fort-Médoc Catégories d’évènement: 33460

Cussac-Fort-Médoc

Portes Ouvertes du Château Lanessan Cussac-Fort-Médoc, 21 juillet 2022, Cussac-Fort-Médoc. Portes Ouvertes du Château Lanessan Cussac-Fort-Médoc

2022-07-21 14:00:00 – 2022-07-21 22:00:00

Cussac-Fort-Médoc 33460 Cussac-Fort-Médoc Portes Ouvertes du château à partir de 14h jusqu’à 22h.

Visites gratuites, promenades en calèches, marchés d’artisans locaux, food truck en soirée avec un concert. Portes Ouvertes du château à partir de 14h jusqu’à 22h.

Visites gratuites, promenades en calèches, marchés d’artisans locaux, food truck en soirée avec un concert. +33 5 56 58 94 80 Portes Ouvertes du château à partir de 14h jusqu’à 22h.

Visites gratuites, promenades en calèches, marchés d’artisans locaux, food truck en soirée avec un concert. Cussac-Fort-Médoc

dernière mise à jour : 2022-05-23 par

Détails Catégories d’évènement: 33460, Cussac-Fort-Médoc Autres Lieu Cussac-Fort-Médoc Adresse Ville Cussac-Fort-Médoc lieuville Cussac-Fort-Médoc Departement 33460

Cussac-Fort-Médoc Cussac-Fort-Médoc 33460 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cussac-fort-medoc/

Portes Ouvertes du Château Lanessan Cussac-Fort-Médoc 2022-07-21 was last modified: by Portes Ouvertes du Château Lanessan Cussac-Fort-Médoc Cussac-Fort-Médoc 21 juillet 2022 33460 Cussac-Fort-Médoc

Cussac-Fort-Médoc 33460