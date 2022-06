Portes Ouvertes du Château de Boulogne-La-Grasse Boulogne-la-Grasse Boulogne-la-Grasse Catégories d’évènement: Boulogne-la-Grasse

M. le Maire de Boulogne-la-Grasse, le Gardien du Château de Boulogne et l'équipe de Dartagnans sont heureux de vous convier aux Portes Ouvertes du Château de Boulogne ! Depuis le lancement de la campagne de rachat du château, ce sont plus de 5800 personnes venant de près de 60 pays qui se sont rassemblés pour sauver ce fabuleux monument chargé d'histoire. Aujourd'hui, la campagne se poursuit pour financer des nouvelles étapes majeures du projet de sauvetage. Grâce à vous et aux efforts de Dartagnans, nous ouvrons exceptionnellement les portes de cette folie architecturale à tous les amoureux du Patrimoine, le temps d'une journée.

