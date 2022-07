Portes ouvertes du Champagne Boulard-Bauquaire Cormicy Cormicy Catégories d’évènement: Cormicy

Marne Cormicy Venez découvrir le champagne Boulard-Bauquaire lors des portes ouvertes. Au programme : visite de cave et des pressoirs, dégustations de champagne, démonstration de dégorgement à la volée, promenade dans les vignes… Apportez votre pique-nique : tables, chaises et barbecue seront à disposition. Sur inscription.

+33 3 26 61 30 79 http://www.champagne-boulard-bauquaire.fr/

