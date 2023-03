PORTES OUVERTES DU CERCLE GENEALOGIQUE DE VITTEL Vittel Catégories d’Évènement: Vittel

Vosges Vous souhaitez découvrir la généalogie ?

Vous avez commencé une généalogie et vous êtes bloqué ?

Le passé vous intéresse ? Nous vous attendons, dans nos locaux, pour vous montrer quelques aspects de la vie de notre cercle : la documentation, les sources d’information, les logiciels, les possibilités de rendu de résultats, etc… VENEZ NOMBREUX cercle.vittel@wanadoo.fr +33 3 29 08 17 65 Vittel

