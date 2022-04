Portes ouvertes du Cercle de Modélisme Ferroviaire Granvillais Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

Manche

Portes ouvertes du Cercle de Modélisme Ferroviaire Granvillais Granville, 6 juillet 2022, Granville. Portes ouvertes du Cercle de Modélisme Ferroviaire Granvillais Lieu dit de La Bouchonnerie Allée des Daims Granville

2022-07-06 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-31 18:00:00 18:00:00 Lieu dit de La Bouchonnerie Allée des Daims

Le Cercle de Modélisme Ferroviaire Granvillais ouvre ses portes au public, tous les mercredis et les samedis après midi durant la période estivale. Petits et grand, venez jouer au train. Entrée gratuite.
p.hesnard50@gmail.com +33 6 76 28 07 50

