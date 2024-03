PORTES OUVERTES DU CENTRE D’IVERNOIS Autre lieu Genève, samedi 16 mars 2024.

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T16:00:00+01:00

BIENVENUE AU CONSERVATOIRE POPULAIRE!

Le samedi 16 mars 2024, plongez dans un univers de créativité et de découverte lors la grande journée portes ouvertes du centre d’Ivernois (quartier Tranchées/Champel).

Dès 10h, profitez de ce rendez-vous annuel incontournable pour explorer en famille la diversité de nos cursus en musique, danse et théâtre, essayez-vous à divers instruments, participez à des ateliers et des cours d’essai, assistez à des concerts, des démonstrations captivantes, et échangez avec nos talentueux enseignant·e·s. Cette journée festive et riche en découvertes n’attend que vous!

PROGRAMME

Accueil

Dès 9h45 : Ouverture des portes et petit-déjeuner pour toutes et tous

Essais d’instruments

Dès 10h: Essais d’instruments, stand d’information et d’inscription, rallye-quiz

Cours d’essai (sur inscription)

10h: Éveil et initiation au mouvement (cours de danse 3-5 ans)

10h30, 11h et 11h30: Orgelkids, atelier de montage d’un orgue en kit (sur inscription le jour-même)

10h30, 11h30, 13h, 14h: Initiation à la percussion (6-8 ans)

11h, 12h, 13h30: Initiation musicale (4-6 ans, cours parent-enfant, frères et soeurs bienvenu(e)s)

14h30: Mini-théâtre 7-8 ans (12 places)

Mini-concerts/démonstrations

10h et 11h30: Aubade des Fifres et Tambours

10h30: Démonstration des instruments anciens (viole de gambe, flûte à bec, clavecin, traverso, violon, luth) et pièce d’ensemble

12h: Les aventures de Tom Pouce, extrait de la pièce de théâtre de Ruth Crawford Seeger

13h30: Musiques de films des studios Ghibli (hautbois, clarinette et basson)

15h: MAO (musique assistée par ordinateur) et Pop rock

