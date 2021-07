Paris Centre tchèque de Paris Paris Portes ouvertes du Centre culturel tchèque de Paris – Exposition littéraire Un livre qui m´a changé toute ma vie Centre tchèque de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Portes ouvertes du Centre culturel tchèque de Paris – Exposition littéraire Un livre qui m´a changé toute ma vie Centre tchèque de Paris, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Paris. Portes ouvertes du Centre culturel tchèque de Paris – Exposition littéraire Un livre qui m´a changé toute ma vie

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Centre tchèque de Paris Entrée libre

Porte ouverte du Centre tchèque de Paris. Une exposition inédite de l´oeuvre poétique de Suzanne Renaud et Marina Tsvetaeva sera presentée. Les pays tchèques, lieu d´imagination. Centre tchèque de Paris 18 rue Bonaparte 75006 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Centre tchèque de Paris Adresse 18 rue Bonaparte 75006 Paris Ville Paris lieuville Centre tchèque de Paris Paris