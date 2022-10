Portes ouvertes du caveau Arras-sur-Rhône Arras-sur-Rhône Catégories d’évènement: Ardche

Arras-sur-Rhône

Portes ouvertes du caveau Arras-sur-Rhône, 29 octobre 2022, Arras-sur-Rhône. Portes ouvertes du caveau

Pascal JAMET RN86 Arras-sur-Rhône Ardche RN86 Pascal JAMET

2022-10-29 09:00:00 09:00:00 – 2022-10-30 19:00:00 19:00:00

RN86 Pascal JAMET

Arras-sur-Rhône

Ardche Arras-sur-Rhône Catherine et Pascal Jamet sont heureux de vous faire part de la renaissance d’un cépage patrimonial, le Bia Blanc. Au programme : visite de cave et vignoble, ainsi qu’une dégustation. Le samedi : vente de pomme et repas sur réservation. +33 4 75 07 09 61 http://www.catherineetpascaljametvignerons.com/ RN86 Pascal JAMET Arras-sur-Rhône

dernière mise à jour : 2022-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Ardche, Arras-sur-Rhône Autres Lieu Arras-sur-Rhône Adresse Arras-sur-Rhône Ardche RN86 Pascal JAMET Ville Arras-sur-Rhône lieuville RN86 Pascal JAMET Arras-sur-Rhône Departement Ardche

Arras-sur-Rhône Arras-sur-Rhône Ardche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arras-sur-rhone/

Portes ouvertes du caveau Arras-sur-Rhône 2022-10-29 was last modified: by Portes ouvertes du caveau Arras-sur-Rhône Arras-sur-Rhône 29 octobre 2022 Ardche Arras-sur-Rhône Pascal JAMET RN86 Arras-sur-Rhône Ardche

Arras-sur-Rhône Ardche