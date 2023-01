Portes ouvertes du Carnaval d’Auxonne Auxonne Auxonne Catégories d’Évènement: Auxonne

Côte-d'Or

Portes ouvertes du Carnaval d’Auxonne Auxonne, 28 janvier 2023, Auxonne . Portes ouvertes du Carnaval d’Auxonne 63 Rue de Moissey Local CCEA Auxonne Côte-d’Or Local CCEA 63 Rue de Moissey

2023-01-28 – 2023-01-28

Local CCEA 63 Rue de Moissey

Auxonne

Côte-d’Or EUR 0 0 L’association du Club Carnavalesque Excursionniste Auxonnais (CCEA) vous ouvre ses portes le temps d’une journée afin de vous faire découvrir l’envers du décors (entrée : gratuite).

Vous pourrez observer des chars en construction. Devinerez-vous leur thème? Les carnavaliers, les bénévoles et les reines 2022 vous accueilleront avec plaisir et répondront à toutes vos questions.

Petits et grands pourront se faire maquiller et prendre la pose dans le photobooth.

Une buvette tenue par nos bénévoles vous proposera de quoi vous restaurer (tartiflette, crêpes, gaufres) et vous désaltérer.

Ne ratez pas à 16h30, sa majesté Carnaval sera brûlée. http://www.carnavalauxonne.fr/ Local CCEA 63 Rue de Moissey Auxonne

dernière mise à jour : 2023-01-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Auxonne, Côte-d'Or Autres Lieu Auxonne Adresse Auxonne Côte-d'Or Local CCEA 63 Rue de Moissey Ville Auxonne lieuville Local CCEA 63 Rue de Moissey Auxonne Departement Côte-d'Or

Auxonne Auxonne Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auxonne/

Portes ouvertes du Carnaval d’Auxonne Auxonne 2023-01-28 was last modified: by Portes ouvertes du Carnaval d’Auxonne Auxonne Auxonne 28 janvier 2023 63 Rue de Moissey Local CCEA Auxonne Côte-d'Or Auxonne Côte-d'Or

Auxonne Côte-d'Or