2022-03-11 17:00:00 – 2022-03-11 20:00:00

Mirecourt Vosges JOURNÉES PORTES OUVERTES du CAMPUS de MIRECOURT AGRICOLE et FORESTIER

Le Campus de Mirecourt Agricole et Forestier organise ses portes ouvertes dans les locaux du lycée. L’occasion pour les jeunes et les moins jeunes d’aller à la pêche aux informations sur les différentes formations du Campus (Agriculture, Forêt, Agroéquipement, Aménagement).

Les voies de formation du Campus : Scolaire/Apprentissage/Adulte.

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur. +33 3 29 37 80 30 http://www.campusdemirecourt.fr/ CAMPUS de MIRECOURT AGRICOLE et FORESTIER

