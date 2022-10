Portes ouvertes du 6b : 7000m2 de création artistique ! Le 6b, 29 octobre 2022, Saint-Denis.

Le samedi 29 octobre 2022

de 14h00 à 22h55

. gratuit Samedi 29 Octobre De 14h à 00h Entrée libre et gratuite pour tou·tes

7000m2 de friche culturelle et artistique pleinement ouverte au public. Rendez-vous incontournable du mois d’octobre, pour arpenter les six étages du 6b, sa plage et le nouveau 6b village le long du canal de Saint-Denis.

Après la Tournée des Tiers-Lieux en mars, Le 6b ouvre ses portes une 2e fois cette année. Pour l’occasion, plusieurs ami.e.s et partenaires nous rejoignent et investissent avec nous les espaces de ce vaisseau en béton, avec une programmation automnale aux petits oignons :

– Visite des ateliers, entrez dans les espaces de création de plus de 200 artistes plasticien·nes, architectes, acteurs sociaux, graphistes, compagnies d’arts vivants, musicien·nes, tatoueur·euses… Si la porte est fermée, toquez, passez une tête, entrez. Vous êtes les bienvenu·es !

– Tentez de déceler le secret du 6b lors de la Chasse aux Trésors géante spéciale Halloween dans les 6 étages du bâtiment, sur la plage et dans le jardin ! Pour les petits (et les grands) enfants, qui ont envie de s’amuser !

– Dénichez oeuvres d’art et objets d’artisanat à prix bienveillants, spécialement sélectionnés par nos créateur·trices pour l’occasion.Chinez les plus belles pièces de la friperie solidaire (prix libre) proposée par Pauline Angotti et Céline Milos.

BONUS : Pauline vous invite à customiser certaines pièces pour vos fêtes d’Halloween, avec l’atelier « Brode ton costume d’Halloween ».

– Visitez l’exposition “57 Mnémosyne” proposée par le collectif w.o.r.k, témoignage d’un projet qui court depuis quatre ans et invite à repenser le fonctionnement d’une communauté. Une expérience collective et singulière, immersive et participative, espace-temps différent de celui d’une exposition classique, où la·le visiteur sera invité·e à activer les œuvres, par sa présence et sa participation volontaire.

– Chauffez vos corps et vos voix : grand blind test organisé par l’association LGBTQI+ de Saint-Denis qui a décidément un grand sens de la fête et de la convivialité ! Suivi de près par les concerts et dj sets des musicien·nes du 6b qui se réjouissent d’avance de pouvoir jouer à pleine batterie et chanter à plein poumons ! Parfois ce sont de doux accords au piano, et c’est chouette aussi.

– Assistez aux performances et aux projections dans les étages !

– Chillez sur la plage, profitez du bar et d’un service de restauration toute la journée, car c’est repus et hydraté·es que vous pourrez monter les six étages…! D’ailleurs vous connaissez Sébastien ? Le dernier container au fond du 6b village abrite depuis septembre une boulangerie, La Belle Façon. Des pains artisanaux gourmands, préparés avec des farines de qualité, pétris à la main et servis avec un grand sourire. Joie !

– Rencontrez l’équipe et les résident·es qui font vivre ce lieu depuis 12 ans maintenant maintenant et qui adorent en parler à tous les coins de couloirs ! Et qui sont aussi très curieux·ses de vous rencontrer.

BREF, une immersion totale dans un univers hautement créatif, bienveillant, curieux, étonnant, un peu fou parfois, en constante mutation, où l’on peut vivre l’atterrissage d’une soucoupe volante (véridique, vous pourrez la voir de vos propres yeux), l’amerrissage d’Objets Flottants Non Identifiés (avez-vous déjà fait de la balançoire sur l’eau ?), où l’on ne sait comment, on se retrouve les chaussures pleine de sable. C’est un lieu où l’on aime se raconter des histoires, surtout quand vous en faites partie. Parce que finalement les plus curieux·ses et les plus fous, c’est peut-être bien VOUS !

Et en plus, même avec l’inflation, la gratuité n’augmente pas !

Le 6b 6-10 Quai de Seine 93200 Saint-Denis

Contact : https://fb.me/e/1LDGHDRDX

