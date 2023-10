Portes Ouvertes du 6b : 7000m2 de création artistique ! Le 6b Saint-Denis, 28 octobre 2023, Saint-Denis.

Le samedi 28 octobre 2023

de 14h00 à 23h55

.Tout public. gratuit

Le 6b : 6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis

RER D / Ligne H — Gare de Saint-Denis

Ligne 13 — Porte de Paris / Basilique Saint-Denis

Ⓣ Tram 1 / Tram 8 — Gare de Saint-Denis

Ⓑ Bus n°154 et 237 — Gare de Saint-Denis

Garage à vélos sur place

Déployé sur près de 7000m2, 6 étages et de grands espaces extérieurs, Le 6b est une immense friche culturelle et artistique ouverte à Saint-Denis depuis 2010.

Lieu de travail, de culture et d’échanges autogéré, le 6b compte plus de 200 ateliers d’artistes, des espaces mutualisés de création, de diffusion et de convivialité : labo photo, fabrique à bois et métal, salle de danse, salle de projection, studio de musique, restaurant, jardin, atelier vélo, boulangerie, plage… Des événements, expositions, spectacles, festivals éphémères viennent rythmer à l’année ce lieu de culture populaire, intergénérationnelle et de mixité sociale.

Le lieu porte aujourd’hui une histoire exceptionnelle de gestion collective inspirée, relevant pas à pas le défi de l’ancrage territorial et s’inscrivant de manière pérenne dans le paysage artistique et culturel francilien.

Le Samedi 28 Octobre, le 6b vous ouvre exceptionnellement ses portes en grand !

Pour l’occasion, plusieurs ami·es et partenaires nous rejoignent et investissent avec nous les espaces de ce vaisseau en béton, avec une programmation automnale aux petits oignons :

→ VISITE DES ATELIERS : artistes plasticien·nes, architectes, acteurs sociaux, graphistes, compagnies d’arts vivants, musicien·nes vous ouvrent leurs portes. Mais parfois elles restent fermées pour garder le chaud et vous y accueillir le plus chaleureusement possible, alors toquez, passez une tête, entrez. Vous êtes les bienvenu·es !

→ Pour la première fois, les acteurs sociaux du 6b, résidents ou complices extérieurs, se rassemblent au FORUM DES ASSOS : éducation, écologie, audiovisuel, agriculture urbaine, construction durable, feront partie des thématiques abordées avec ces acteur·ices engagé·es sur le territoire de la Seine-Saint-Denis.

→ Tentez de déchiffrer un des secrets les mieux gardés du 6b lors de la CHASSE AUX TRÉSORS GÉANTE, dans les 6 étages du bâtiment, sur la plage et dans le jardin ! Pour les petit·es (et les grand·es) enfants, qui ont envie de s’amuser un peu.

→ Dénichez oeuvres d’art et objets d’artisanat à prix bienveillants, spécialement sélectionnés par nos créateur·trices pour la BOUTIQUE EPHÉMÈRE.

→ Les murs et couloirs prennent de nouvelles couleurs : la signalétique vous guide à coups de grands aplats bleus et oranges, qui vitaminent votre parcours. Vous aurez aussi l’occasion de découvrir les OEUVRES REALISEES SPECIALEMENT pour les Portes Ouvertes dans les espaces communs, par les artistes du lieu : chaîne en gaines tressées qui brille, fresque collective de la commission féministe, dessin géant, installation zarbi-sonore dans l’escalier…

→ Parcourez l’EXPOSITION “KICK FROM DESIRE“ proposée par Rozenn Veauvy (résidente du 6b) et Soa Gourvest. Ce projet d’exposition s’intéresse à la pratique des supporters au travers du prisme de la passion collective. Il cherche à représenter le lien social qui relie les supporters entre eux mais aussi de reconnaître les implications sociologiques de cette position, comme vecteur d’espace social.

→ Assistez aux PERFORMANCES ET PROJECTIONS (coucou la petite salle de ciné bien planquée du 6b) dans les étages. Ne manquez pas les concerts et dj sets des musicien·nes du 6b qui se réjouissent d’avance de pouvoir jouer à pleine batterie et chanter à pleins poumons !!! Parfois ce sont de doux accords au piano, et c’est chouette aussi.

→ Profitez du BAR ET SERVICE DE RESTAURATION toute la journée, car c’est repus et hydraté·es que vous pourrez monter les six étages…! D’ailleurs vous connaissez Sébastien ? Le dernier container au fond du 6b village abrite depuis un an une boulangerie, La Belle Façon. Des pains artisanaux gourmands, préparés avec des farines de qualité, pétris à la main et servis avec un grand sourire. Joie !

→ RENCONTREZ L’ÉQUIPE ET LES RÉSIDENT·ES qui font vivre ce lieu depuis 13 ans maintenant et qui adorent en parler à tous les coins de couloirs ! Et qui sont aussi très curieux·ses de vous rencontrer.

BREF : Immersion totale dans un univers hautement créatif, bienveillant, curieux, étonnant, un peu fou parfois, en constante mutation, où l’on peut vivre l’atterrissage d’une soucoupe volante (véridique, vous pourrez la voir de vos propres yeux), l’amerrissage d’Objets Flottants Non Identifiés (avez-vous déjà fait de la balançoire sur l’eau ?), où l’on ne sait comment, on se retrouve les chaussures pleine de sable. C’est un lieu où l’on aime se raconter des histoires, surtout quand vous en faites partie. Parce que finalement les plus curieux·ses et les plus fous, c’est peut-être bien VOUS !

Vous êtes PRO ?

Une journée sera exclusivement réservée aux professionnel·les des métiers de la création est organisée la veille, vendredi 27 octobre avec visites guidées et temps d’échanges privilégiés. Inscrivez-vous ici

Artwork : Lise Lépinay @pyroliso

Avec les illustrations de Anne Suze, Joachim Romain, Pauline Angotti, Anjan, Aurélie Mangiavillano, Cornelia Eichhorn, Michel Gaillard et Marion Chombart de Lauwe.

