Bénesse-lès-Dax Bénesse-lès-Dax Bénesse-lès-Dax, Landes Portes ouvertes domaine viticole Pribat Bénesse-lès-Dax Bénesse-lès-Dax Catégories d’évènement: Bénesse-lès-Dax

Landes

Portes ouvertes domaine viticole Pribat Bénesse-lès-Dax, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Bénesse-lès-Dax. Portes ouvertes domaine viticole Pribat 2021-07-30 – 2021-07-30 Domaine viticole Pribat 470 route Bagieu

Bénesse-lès-Dax Landes Bénesse-lès-Dax 9h30 : randonnée de 5 km dans les vignes, aveDégustation de nos produits à mi-parcours.

Visite du chai au retour de la balade

Pour se restaurer, vente de paniers « casse-croûte » à 32€ ou 50€. Sur réservation 05 58 77 29 82 ou bertrand.abadie@wanadoo.fr.

Accueil dans notre boutique sur le domaine (vente de vins et de produits gourmands de producteurs locaux).

Détails Catégories d’évènement: Bénesse-lès-Dax, Landes Autres Lieu Bénesse-lès-Dax Adresse Domaine viticole Pribat 470 route Bagieu Ville Bénesse-lès-Dax lieuville 43.64057#-1.04629