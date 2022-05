PORTES OUVERTES DOMAINE VIRGILE JOLY Saint-Saturnin-de-Lucian, 14 mai 2022, Saint-Saturnin-de-Lucian.

2022-05-14 – 2022-05-15

Situé entre Saint Saturnin et St Guiraud sur le flanc de la colline des terrasses du Larzac, avec une vue extraordinaire, nous organisons nos portes ouvertes à la cave du Domaine: dégustation de nouveaux millésimes, visite de la cave par petits groupes, et présence de stands de producteurs locaux. Restauration sur place : FOOD TRUCK ” Pertes et fracas”.

Toutes les conditions seront réunies pour profiter du plein air, tout en dégustant les vins, avec la possibilité de déjeuner sur place, de se promener dans le beau paysage environnant et tout simplement de passer un bon moment !

Le Domaine Virgile Joly ouvre ses portes au public.

L’occasion de déguster des nouveautés et de profiter des offres promotionnelles!

