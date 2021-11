Portes ouvertes – Domaine Rolet Arbois, 11 décembre 2021, Arbois.

Portes ouvertes – Domaine Rolet Chemin de Montesserin, route de Dole CHAI du Domaine Rolet Arbois

2021-12-11 – 2021-12-12 Chemin de Montesserin, route de Dole CHAI du Domaine Rolet

Arbois Jura

EUR Le Domaine Rolet à Arbois ouvre ses portes le week-end du 11 et 12 décembre 2021

Un programme authentique vous attend : dégustation gratuite, visites de leurs caves du XIVe siècle et du domaine, ateliers gourmands animés par Edouard HIRSINGER et Marc JANIN (Meilleurs Ouvriers de France), marché artisanal de producteurs locaux, restauration sur place, initiation aux vins de voile, voyage dans le temps grâce à leur vinothèque unique, distillation à l’alambic sur place !

Déjeuner possible les samedis et dimanches midi : saucisses à l’alambic, pomme de terre et cancoillotte.

Tombola et jeux concours, avec de nombreux lots !

Un dîner prestige est proposé le samedi soir : places limitées ! (inscriptions obligatoires avant le 30 novembre).

Retrouvez le programme complet de ces deux journées et le détail du dîner prestige dans les documents en téléchargement.

* Samedi 11/12/2021 : ateliers dégustations avec nos Meilleurs Ouvriers de France !

– 15h : Fromages & vins avec Marc JANIN

– 16h : Chocolats & vins avec Edouard HIRSINGER

Sur réservation uniquement / 25 € par personne.

*Samedi 11/12/2021 : dîner prestige à 20h, avec animation par les Sonneurs du Rallye Trompes de Chaux !

Entrée libre et gratuite. Pass sanitaire obligatoire.

Renseignements et réservations au 03 84 66 08 89 ou par mail caveau@domainerolet.com

caveau@domainerolet.com +33 3 84 66 08 89

Le Domaine Rolet à Arbois ouvre ses portes le week-end du 11 et 12 décembre 2021

Un programme authentique vous attend : dégustation gratuite, visites de leurs caves du XIVe siècle et du domaine, ateliers gourmands animés par Edouard HIRSINGER et Marc JANIN (Meilleurs Ouvriers de France), marché artisanal de producteurs locaux, restauration sur place, initiation aux vins de voile, voyage dans le temps grâce à leur vinothèque unique, distillation à l’alambic sur place !

Déjeuner possible les samedis et dimanches midi : saucisses à l’alambic, pomme de terre et cancoillotte.

Tombola et jeux concours, avec de nombreux lots !

Un dîner prestige est proposé le samedi soir : places limitées ! (inscriptions obligatoires avant le 30 novembre).

Retrouvez le programme complet de ces deux journées et le détail du dîner prestige dans les documents en téléchargement.

* Samedi 11/12/2021 : ateliers dégustations avec nos Meilleurs Ouvriers de France !

– 15h : Fromages & vins avec Marc JANIN

– 16h : Chocolats & vins avec Edouard HIRSINGER

Sur réservation uniquement / 25 € par personne.

*Samedi 11/12/2021 : dîner prestige à 20h, avec animation par les Sonneurs du Rallye Trompes de Chaux !

Entrée libre et gratuite. Pass sanitaire obligatoire.

Renseignements et réservations au 03 84 66 08 89 ou par mail caveau@domainerolet.com

Chemin de Montesserin, route de Dole CHAI du Domaine Rolet Arbois

dernière mise à jour : 2021-11-19 par