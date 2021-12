Béru Béru Béru, Yonne Portes-Ouvertes Domaine Pagnier – Béru Béru Béru Catégories d’évènement: Béru

Le Domaine Pagnier organise ses portes-ouvertes les 18 et 19 décembre à Béru. Au programme : dégustation, vente, visite du chai, tombola, cadeau,… De 10h à 18h. contact@pagnier-chablis.fr +33 3 86 75 94 61

Domaine Pagnier 2 rue Sébastien Rigout Béru

