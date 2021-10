PORTES OUVERTES – DOMAINE MARÇAIS Chaudefonds-sur-Layon, 27 novembre 2021, Chaudefonds-sur-Layon.

PORTES OUVERTES – DOMAINE MARÇAIS 2021-11-27 – 2021-11-28 Lieu-dit Ardenay 2 rue des Moulins

Chaudefonds-sur-Layon Maine-et-Loire Chaudefonds-sur-Layon

EUR 15 On vous invite à participer entre amis et en famille à ces Portes Ouvertes de fin d’année.

-Atelier “Décos de Noël extérieures” avec Isabelle Courant artisan fleuriste amoureuse de cette période de Noël !(8 €/ pers sur réservation !)

– Artisans locaux et leurs gourmandises et savoirs faires !

– Vos paniers gourmands d’Anjou à composer sur place !

– Vente de fouaces sur place le samedi et dimanche de 10h à 19h

– Dégustation des vins avec assiette de fouaces

– Dégustation de nos vins gratuite !

– Repas animé le samedi soir à 20h, par les Salty Sweet. (Menu composé et réalisé par le Bistrot des Quais)

En cette fin d’année n’hésitez pas à réserver vos vins avant ces Portes Ouvertes. Vous n’aurez plus qu’à retirer votre commande sur place !

Invitez vos voisins, amis, collègues et familles !

En attendant on prépare tout dans l’ambiance d’un beau Noël au Domaine !

Venez participer au week-end portes ouvertes au Domaine Marçais !

domainemarcais@sfr.fr +33 6 08 49 65 35 https://www.domainemarcais.com/

