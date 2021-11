PORTES OUVERTES – DOMAINE LANDRON CHARTIER Ancenis-Saint-Géréon, 4 décembre 2021, Ancenis-Saint-Géréon.

PORTES OUVERTES – DOMAINE LANDRON CHARTIER Chai : 657 Bd des Airennes Boutique : 51 Place Jeanne d’Arc Ancenis-Saint-Géréon

2021-12-04 10:50:00 – 2021-12-05 18:50:00 Chai : 657 Bd des Airennes Boutique : 51 Place Jeanne d’Arc

Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

/PORTES OUVERTES // ÉDITION 2021

Quand la culture rencontre le vin

C’est avec une immense joie que nous ouvrons les portes du domaine le week-end du 4 & 5 décembre 2021. Nous vous avons concocté une programmation de fou avec l’envie d’amener la culture de l’Art dans le monde du vin.

VENDREDI 3 DÉCEMBRE de 18h à 22h (à la boutique) – Soirée Off

– Soirée Apéro Mix. On fête les 1 an de la boutique – Dégustation des vins du domaine.

SAMEDI 4 DÉCEMBRE de 10h à 18h (au chai)

– Dégustation de toute la gamme avec accords Mets & Vins (toute la journée)

– Visite commentée de la cave à 11h & 15h.

– Mini Marché de producteurs – toute la journée

– Diner en 4 temps avec le chef Guillaume Maccotta du Restaurant Lamaccotte en accords Mets & Vins à partir de 20h – Boissons comprises (sur réservation).

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE de 10h à 18h (au chai)

– Dégustation de toute la gamme avec accords Mets & Vins – toute la journée

– Conférence gesticulée « Muscadet Tu Me Plais » animée par Maxime de Vintier à 11h (sur réservation)

– Bar à huitres et dégustation de vieux millésimes de Muscadet de 11h30 à 13h

– Visite commentée de la cave à 15h.

TOUT LE WEEK-END : Peinture sur cuve avec la présence de Tanalawall, artiste nantaise et étoile montante du Street Art.

Dîner et conférence gesticulée Muscadet Tu Me Plais sur réservation.

Matinée vendanges avec le Domaine Landron Chartier le samedi 25 septembre !

anthony.landronchartier@gmail.com +33 9 83 58 32 71 https://www.landronchartier.fr/

/PORTES OUVERTES // ÉDITION 2021

Quand la culture rencontre le vin

C’est avec une immense joie que nous ouvrons les portes du domaine le week-end du 4 & 5 décembre 2021. Nous vous avons concocté une programmation de fou avec l’envie d’amener la culture de l’Art dans le monde du vin.

VENDREDI 3 DÉCEMBRE de 18h à 22h (à la boutique) – Soirée Off

– Soirée Apéro Mix. On fête les 1 an de la boutique – Dégustation des vins du domaine.

SAMEDI 4 DÉCEMBRE de 10h à 18h (au chai)

– Dégustation de toute la gamme avec accords Mets & Vins (toute la journée)

– Visite commentée de la cave à 11h & 15h.

– Mini Marché de producteurs – toute la journée

– Diner en 4 temps avec le chef Guillaume Maccotta du Restaurant Lamaccotte en accords Mets & Vins à partir de 20h – Boissons comprises (sur réservation).

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE de 10h à 18h (au chai)

– Dégustation de toute la gamme avec accords Mets & Vins – toute la journée

– Conférence gesticulée « Muscadet Tu Me Plais » animée par Maxime de Vintier à 11h (sur réservation)

– Bar à huitres et dégustation de vieux millésimes de Muscadet de 11h30 à 13h

– Visite commentée de la cave à 15h.

TOUT LE WEEK-END : Peinture sur cuve avec la présence de Tanalawall, artiste nantaise et étoile montante du Street Art.

Dîner et conférence gesticulée Muscadet Tu Me Plais sur réservation.

Chai : 657 Bd des Airennes Boutique : 51 Place Jeanne d’Arc Ancenis-Saint-Géréon

dernière mise à jour : 2021-11-17 par