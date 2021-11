Vaux-en-Beaujolais Vaux-en-Beaujolais Rhône, Vaux-en-Beaujolais Portes ouvertes Domaine Dufour Vaux-en-Beaujolais Vaux-en-Beaujolais Catégories d’évènement: Rhône

Vaux-en-Beaujolais

Portes ouvertes Domaine Dufour Vaux-en-Beaujolais, 20 novembre 2021, Vaux-en-Beaujolais. Portes ouvertes Domaine Dufour Place du Tertre Caveau de dégustation Domaine Dufour G Vaux-en-Beaujolais

2021-11-20 – 2021-11-20 Place du Tertre Caveau de dégustation Domaine Dufour G

Vaux-en-Beaujolais Rhône Vaux-en-Beaujolais A l’occasion du beaujolais Nouveau Le Domaine Dufour G vous accueille pour déguster les vins de sa production dufour.gael@sfr.fr +33 6 83 71 22 70 Place du Tertre Caveau de dégustation Domaine Dufour G Vaux-en-Beaujolais

dernière mise à jour : 2021-11-11 par

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Vaux-en-Beaujolais Autres Lieu Vaux-en-Beaujolais Adresse Place du Tertre Caveau de dégustation Domaine Dufour G Ville Vaux-en-Beaujolais lieuville Place du Tertre Caveau de dégustation Domaine Dufour G Vaux-en-Beaujolais