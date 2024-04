PORTES OUVERTES DOMAINE DU MORTIER Saint-Nicolas-de-Bourgueil, samedi 8 juin 2024.

PORTES OUVERTES DOMAINE DU MORTIER Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire

Venez découvrir notre domaine viticole de 15 hectares en Agriculture Biologique depuis 1998, visite des vignes, du chai bioclimatique et des caves troglodytiques puis dégustation de nos cuvées en blanc/rosé/rouge et pétillant naturel.

Exposition artistique et atelier de fresque sur cuve, marché gourmand (bières/fromages/vins), petite restauration sur place.

Petit concert de 19h à 21h. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 09:30:00

fin : 2024-06-08 21:00:00

Lieu-dit Le Petit Bas Mortier

Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@domainedumortier.fr

