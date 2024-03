PORTES OUVERTES DOMAINE DES GIRAUDIÈRES VAUCHRETIEN Brissac Loire Aubance, samedi 13 avril 2024.

Portes ouvertes et marché de producteurs au domaine des Giraudières

Venez déguster notre dernier millésime au coeur d’un marché de producteurs et artisans locaux, lors de nos journées PORTES OUVERTES les 13 et 14 avril 2024.

Porc, boeuf, canard, miel, fromage de chèvre, pomme de terre, échalotes, bières, bijoux, couture,

Dégustation de fouaces tout au long du week-end.

De 10h à 18h.

En extérieur.

Plus de renseignements au 02.41.91.24.00 ou sur domainedesgiraudieres.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

VAUCHRETIEN 763 Rue des Giraudières

Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire roulletdo@orange.fr

