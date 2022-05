PORTES OUVERTES DOMAINE DES CAUSSES Lattes Lattes Catégories d’évènement: Hérault

Lattes Hérault Lattes EUR 3 Portes ouvertes au Domaine de Causse le 03 juin 2022 ! Déroulé de l’évènement:

– 18h : visite

– de 19 à 23h : dégustation puis concert (Bö) et restauration. Participation : 3€ (achat du verre sérigraphié)

Dégustation gratuite puis achat des vins au verre ou à la bouteille.

