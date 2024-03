Portes ouvertes Domaine d’Anthony Domaine d’Anthony Courgis, samedi 25 mai 2024.

Le Domaine d’Anthony, situé à Courgis, vous ouvre ses portes le samedi 25 de 10h à 20h et le dimanche 26 mai 2024 de 10h à 18h. Vous pourrez déguster l’ensemble de leurs vins.

Seront également présents Domaine Chevalier Metrat Cru du Beaujolais, Bière artisanale La Cuverie d’Irancy et Fromages Fermiers GAEC Desmoutiers-Breton.

Visite, dégustation vente et restauration sur place (menu à 20€).

Sur réservation au 03 86 41 43 28 ou 06 74 94 31 42 ou sur domaine.danthony@orange.fr 20 20 EUR.

Début : 2024-05-25

fin : 2024-05-26

Domaine d’Anthony 2, rue de la conciergerie

Courgis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté domaine.danthony@orange.fr

