Nissan-lez-Enserune Nissan-lez-Enserune 34440, Nissan-lez-Enserune PORTES OUVERTES DOMAINE CHAI CESAR Nissan-lez-Enserune Nissan-lez-Enserune Catégories d’évènement: 34440

Nissan-lez-Enserune

PORTES OUVERTES DOMAINE CHAI CESAR Nissan-lez-Enserune, 6 novembre 2021, Nissan-lez-Enserune. PORTES OUVERTES DOMAINE CHAI CESAR Nissan-lez-Enserune

2021-11-06 – 2021-11-07

Nissan-lez-Enserune 34440 Nissan-lez-Enserune Afin de découvrir ou redécouvrir les vins du Domaine CHAI CESAR à Péries, venez passer un beau week-end bien animé le 6&7 novembre:

Samedi :

REPAS du Midi : Jambon à la broche, accompagnement, fromage, dessert et Vin – 15 € – Sur réservation : 0668828245

Animations musicales

Samedi soir : Tapas & Bar à vins

Dimanche :

11h – CONCOURS DE PETANQUE

Repas du Midi : Menu entrecôte/ seiche

Animations musicales toute la journée Afin de découvrir ou redécouvrir les vins du Domaine CHAI CESAR à Péries, venez passer un beau week-end bien animé le 6&7 novembre. +33 6 68 82 82 45 Afin de découvrir ou redécouvrir les vins du Domaine CHAI CESAR à Péries, venez passer un beau week-end bien animé le 6&7 novembre:

Samedi :

REPAS du Midi : Jambon à la broche, accompagnement, fromage, dessert et Vin – 15 € – Sur réservation : 0668828245

Animations musicales

Samedi soir : Tapas & Bar à vins

Dimanche :

11h – CONCOURS DE PETANQUE

Repas du Midi : Menu entrecôte/ seiche

Animations musicales toute la journée dom

Nissan-lez-Enserune

dernière mise à jour : 2021-10-29 par OT LA DOMITIENNE

Détails Catégories d’évènement: 34440, Nissan-lez-Enserune Autres Lieu Nissan-lez-Enserune Adresse Ville Nissan-lez-Enserune lieuville Nissan-lez-Enserune