2022-12-09 – 2022-12-11

Sane-et-Loire Montagny-lès-Buxy EUR Portes Ouvertes de Noël

Domaine Berthenet

Montagny-lès-Buxy Au programmes des festivités :

-Nos Grands Vins et Crémants de Bourgogne

-Les Vins du Mas des Flauzières (Gigondas)

-Les Vins du Jura Hubert Thibaut

-Les chocolats Maison Christian Boucaud

-Les chocolats Maison Christian Boucaud

-Les produits fermiers de la Ferme des Crottes Convivialité et bonne humeur au rendez vous ! contact@vinsberthenet.com +33 9 65 38 99 03 https://www.vinsberthenet.com/

