Portes ouvertes école Diwan de Bourbriac vendredi 18 mars de 9h à 18h et samedi 19 mars de 10h à 12h, sur rendez-vous et atelier “apprendre à faire des crêpes” sur rendez-vous le samedi uniquement

gratuit

venez visiter l’école Diwan de Bourbriac Ecole diwan de Bourbriac 22390 Bourbriac Bourbriac Côtes-d’Armor

2022-03-18T09:00:00 2022-03-18T19:00:00;2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T12:00:00

