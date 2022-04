Portes Ouvertes Dhagpo Kagyu Ling Saint-Léon-sur-Vézère Saint-Léon-sur-Vézère Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Léon-sur-Vézère

Portes Ouvertes Dhagpo Kagyu Ling Saint-Léon-sur-Vézère, 18 avril 2022, Saint-Léon-sur-Vézère. Portes Ouvertes Dhagpo Kagyu Ling Saint-Léon-sur-Vézère

2022-04-18 14:00:00 – 2022-04-18

Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne Saint-Léon-sur-Vézère Dhagpo Kagyu Ling, centre d’études et de médiation bouddhiques vous ouvre ses portes. Au programme :

14h – 18h : présentation des lieux

14h – 18h : visites guidées de la bibliothèque.

14h – 16h : méditations guidées

14h – 18h : démonstration de calligraphie tébétaine

15h30 – 16h20 : atelier découverte pour les enfants

16h30 – 17h30 : conférence “Lméditer pour comprendre son esprit, et comprendre son esprit pour se libérer du mal-être”

17h30 : verre de l’amitié.

