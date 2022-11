Portes ouvertes des vignerons du Sud Revermont Rotalier Rotalier Catégories d’évènement: 39190

Rotalier

Portes ouvertes des vignerons du Sud Revermont Rotalier, 3 décembre 2022, Rotalier. Portes ouvertes des vignerons du Sud Revermont

Chemin Patarates Domaine Joly Rotalier Jura Domaine Joly Chemin Patarates

2022-12-03 – 2022-12-04

Domaine Joly Chemin Patarates

Rotalier

Jura Rotalier contact@domainejoly.fr +33 3 84 25 04 14 http://domainejoly.fr/ Domaine Joly Chemin Patarates Rotalier

dernière mise à jour : 2022-11-11 par

Détails Catégories d’évènement: 39190, Rotalier Autres Lieu Rotalier Adresse Rotalier 39190 Domaine Joly Chemin Patarates Ville Rotalier lieuville Domaine Joly Chemin Patarates Rotalier Departement 39190

Rotalier Rotalier 39190 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rotalier/

Portes ouvertes des vignerons du Sud Revermont Rotalier 2022-12-03 was last modified: by Portes ouvertes des vignerons du Sud Revermont Rotalier Rotalier 3 décembre 2022 39190 Chemin Patarates Domaine Joly Rotalier 39190 Rotalier

Rotalier 39190