Portes ouvertes des Vignerons Bio Montagny-lès-Buxy Montagny-lès-Buxy Catégories d’évènement: Montagny-lès-Buxy

Sane-et-Loire

Portes ouvertes des Vignerons Bio Montagny-lès-Buxy, 16 octobre 2022, Montagny-lès-Buxy. Portes ouvertes des Vignerons Bio

Domaine de Montorge Montagny-lès-Buxy Sane-et-Loire

2022-10-16 13:00:00 – 2022-10-16 18:30:00 Montagny-lès-Buxy

Sane-et-Loire Montagny-lès-Buxy EUR Au programme :

Dégustation de vins biologiques

Fresque du climat avec l’association ACTE (session à 14h)

Ateliers biodiversité pour petits et grands avec la LPO

Échanges avec un apiculteur

Démonstration de labour à cheval biobourgogne@biobourgogne.org Montagny-lès-Buxy

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Montagny-lès-Buxy, Sane-et-Loire Autres Lieu Montagny-lès-Buxy Adresse Domaine de Montorge Montagny-lès-Buxy Sane-et-Loire Ville Montagny-lès-Buxy lieuville Montagny-lès-Buxy Departement Sane-et-Loire

Portes ouvertes des Vignerons Bio Montagny-lès-Buxy 2022-10-16 was last modified: by Portes ouvertes des Vignerons Bio Montagny-lès-Buxy Montagny-lès-Buxy 16 octobre 2022 Domaine de Montorge Montagny-lès-Buxy Sane-et-Loire Montagny-lès-Buxy Sane-et-Loire

Montagny-lès-Buxy Sane-et-Loire