Portes Ouvertes des tiers lieux ciné-débat Arudy Arudy Catégories d’évènement: 64260

Arudy

Portes Ouvertes des tiers lieux ciné-débat Arudy, 10 juin 2022, Arudy. Portes Ouvertes des tiers lieux ciné-débat Tiers Lieu Le Cocotier 7 place de l’hôtel de ville Arudy

2022-06-10 09:00:00 – 2022-06-11 21:00:00 Tiers Lieu Le Cocotier 7 place de l’hôtel de ville

Arudy 64260 Arudy Portes ouvertes des Tiers Lieux

Visite du Tiers Lieu

Essai de l’espace partagé de télétravail

Nombreuses animations tout public

Clôture au cinéma Saint Michel documentaire “Une fois que tu sais” Portes ouvertes des Tiers Lieux

Visite du Tiers Lieu

Essai de l’espace partagé de télétravail

Nombreuses animations tout public

Clôture au cinéma Saint Michel documentaire “Une fois que tu sais” +33 5 59 05 77 11 Portes ouvertes des Tiers Lieux

Visite du Tiers Lieu

Essai de l’espace partagé de télétravail

Nombreuses animations tout public

Clôture au cinéma Saint Michel documentaire “Une fois que tu sais” Tiers Lieu

Tiers Lieu Le Cocotier 7 place de l’hôtel de ville Arudy

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 64260, Arudy Autres Lieu Arudy Adresse Tiers Lieu Le Cocotier 7 place de l'hôtel de ville Ville Arudy lieuville Tiers Lieu Le Cocotier 7 place de l'hôtel de ville Arudy Departement 64260

Arudy Arudy 64260 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arudy/

Portes Ouvertes des tiers lieux ciné-débat Arudy 2022-06-10 was last modified: by Portes Ouvertes des tiers lieux ciné-débat Arudy Arudy 10 juin 2022 64260 Arudy

Arudy 64260