Saône-et-Loire

Portes ouvertes des serres du domaine d'Alôsnys-Vente de plants anciens. Curgy, 1 mai 2022, Curgy.

2022-05-01 – 2022-05-10

Curgy Saône-et-Loire Curgy 0 10 EUR Portes ouvertes des serres du domaine d'Alôsnys avec vente de plantes anciens de fleurs, fruits et légumes reproductibles. Atelier dégustation. Crêpes. Tarif libre.

Entrée possible du domaine pour la visite avec entrée payante (3€50).

alosnys@gmail.com

Curgy

