Le service petite enfance de Cœur de Garonne a le plaisir de vous communiquer le prochain évènement des relais d’assistants maternels : Les portes ouvertes des RAM du territoire. Vous êtes assistants maternels ou vous souhaitez le devenir ? Vous êtes parents/futurs parents et vous vous interrogez sur le futur mode de garde de votre/vos enfant/s ? Vous souhaitez découvrir les activités proposés par les RAM ? Venez nous rencontrer les responsables des RAM et visiter nos locaux lors des PORTES OUVERTES qui auront lieux entre 17h et 19h : – Le 28/09/2021 à Cazères (12 rue de Mont Vallier) – Le 29/09/2021 à Ste-Foy-de-Peyrolières (10 rue de l’Albergue) – Le 30/09/2021 à Bérat (place de l’Eglise) – Le 04/10/2021 à Rieumes ( route du Stade) – Le 05/10/2021 au Lherm (passage de l’Europe) – Le 06/10/2021 au Fousseret (136 route du Pouy de Touges)

Gratuit

