Seine-Maritime Au programme:

-Gestes de premiers secours

-Risques domestiques

-Baptême à l’utilisation de l’appareil respiratoire isolant (ARI)

-Démonstrations par les Jeunes sapeurs-pompiers Service de restauration et vente de boissons sur place

+33 2 35 90 50 18

