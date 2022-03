Portes ouvertes des Loco’s Douarnenez, 21 mai 2022, Douarnenez.

Portes ouvertes des Loco’s Centre des Arts André Malraux 88 rue Louis Pasteur Douarnenez

2022-05-21 – 2022-05-21 Centre des Arts André Malraux 88 rue Louis Pasteur

Douarnenez Finistère

Pour fêter les 30 ans des Loco’s, retrouvez-nous aux studios de répétition pour des ateliers découverte autour des instruments.

Boeufs musicaux et nouvelles créations, joués par les groupes des Loco’s et autres invités, clôtureront cet anniversaire.

Bar et petite restauration sur place.

+33 2 98 92 10 07

