du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Domaine national de Saint-Cloud

L’Association des Jardins ouvriers de l’Automobile et du Cycle vous invite à parcourir ses allées pour découvrir 275 parcelles de jardins potagers soigneusement entretenus. Attention, cueillette interdite ! Samedi et dimanche, 14h-18h, Association des jardins ouvriers de l’automobile et du cycle, allée de Marnes Sous réserve des conditions sanitaires. [https://www.youtube.com/watch?v=RQaOwg0wIOE](https://www.youtube.com/watch?v=RQaOwg0wIOE)

Entrée libre, droit d’entrée en véhicule payant

Domaine national de Saint-Cloud Allée de Marnes 92210 Saint-Cloud

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

