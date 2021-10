Cadillac Cadillac Cadillac, Gironde Portes Ouvertes des Graves, Jean Medeville et fils Cadillac Cadillac Catégories d’évènement: Cadillac

Gironde

Portes Ouvertes des Graves, Jean Medeville et fils 2021-10-16 – 2021-10-17

Cadillac Gironde L’équipe de Vignobles Jean Medeville & Fils a le plaisir de vous convier à la 25ème édition des journées portes ouvertes des vins de Graves

Durant ces deux journées, venez partager avec nous notre savoir-faire ainsi que notre passion du vin !

Au programme: Visites, dégustations et découvertes de nos nouveaux millésimes !

Comme chaque année, un marché de producteurs sera installé au cœur de nos chais. Vous pourrez y retrouver les productrices partenaires

Comme chaque année, un marché de producteurs sera installé au cœur de nos chais. Vous pourrez y retrouver les productrices partenaires +33 5 57 98 08 08

Comme chaque année, un marché de producteurs sera installé au cœur de nos chais. Vous pourrez y retrouver les productrices partenaires Jean Medeville & fils

