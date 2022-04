Portes ouvertes des fouilles archéologiques Dehlingen Dehlingen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Dehlingen

Portes ouvertes des fouilles archéologiques Dehlingen, 19 août 2022, Dehlingen.

2022-08-19 10:00:00 – 2022-08-19 17:00:00

Dehlingen Bas-Rhin Dehlingen Venez découvrir les derniers résultats des fouilles réalisées cet été en Alsace Bossue par des étudiants, les membres de la SRAAB et des professionnels sur la villa du Gurtelbach à Dehlingen.

RDV au musée pour des visites à 10h.14.h et 16h.

