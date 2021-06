Quimperlé Quimperlé 29300, Quimperlé PORTES OUVERTES des formations longues de breton Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: 29300

Quimperlé 29300 Quimperlé Visite du centre de formation Mervent.

Portes ouvertes les vendredi 18 juin de 14h à 18h et le mardi 22 juin de 10h à 12h30 à Quimperlé, le jeudi 17 juin de 14h à 18h à Quimper. Formation en langue de 35h/sem, du lundi au vendredi, à partir de septembre 2021 ou janvier 2022 (tous niveaux).

Validation du DCL (Diplôme de compétences en langues) en fin de formation.

À Quimper ou Quimperlé. Formation en 6 mois, perfectionnement en 3 mois.

Prise en charge financière possible pour les demandeurs d’emploi, salariés, agents de la fonction publique ou enseignants souhaitant développer leurs compétences professionnelles en langue bretonne. kontouriezh@mervent.bzh +33 2 98 87 72 41 http://www.mervent.bzh/ Visite du centre de formation Mervent.

