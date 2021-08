Nantes Gymnase Noë Lambert Loire-Atlantique, Nantes Portes ouvertes des équipements sportifs : complexe Noé Lambert Gymnase Noë Lambert Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Portes ouvertes des équipements sportifs : complexe Noé Lambert Gymnase Noë Lambert, 4 septembre 2021, Nantes. 2021-09-04

Horaire : 09:00 18:00

Gratuit : oui Tout public Danse de 9h à 13h, par Par delà le Corps.Gymnastique de 9h à 18h, par Léo Lagrange Gymnastique.Judo pour tous publics, de 10h à 12h, par Judo Atlantic Club Gymnase Noë Lambert 42 Boulevard des Poilus Doulon – Bottière Nantes

Détails Catégories d'évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Gymnase Noë Lambert Ville Nantes Age maximum Tout public